Secondo il governatore del Veneto, Luca Zaia, il boom di contagi che si sta verificando nella sua regione e “il picco di ricoveri sono dovuti alle otto mutazioni” del virus.

Lo ha detto in un’intervista a Repubblica in cui “il valore così alto dell’incidenza (dei contagi), 972 positivi per 100mila abitanti, dipende dal numero di test molecolari.





Ci sono regioni che ne fanno 400 al giorno e trovano 40 positivi”, ha osservato, “noi ne facciamo in media 20mila”.