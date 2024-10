Serie C Femminile: pari all’intervallo tra Palermo e Matera

Il match di Serie C femminile tra il Palermo e il Matera ha offerto emozioni forti fin dai primi minuti, chiudendo il primo tempo sul risultato di parità, 2-2. Sul campo di casa, le rosanero hanno colto l’opportunità di mettersi subito in evidenza.

La partita si è accesa rapidamente quando, all’8′ minuto, Genny Piro ha trasformato un rigore, portando il Palermo in vantaggio. Il penalty, concesso per un fallo in area, è stato spietatamente capitalizzato da Piro, che con precisione ha messo la palla alle spalle della portiera avversaria.

Tuttavia, il Matera non si è lasciato intimidire e ha risposto prontamente. Al 15′, Camilla Sgaramella ha trovato il pareggio con un tiro da fuori area che ha sorpreso la difesa e il portiere di casa, segnando l’1-1 e riacceso la partita.

Il Matera ha continuato a spingere, sfruttando un momento di superiorità, e al 25′ ha preso il comando con un altro gol. Questa volta è stata Sofia Sjostrom a trovare la rete, con un colpo di testa su cross dalla destra che ha battuto la resistenza del portiere palermitano.

Nonostante il doppio colpo subito, il Palermo ha mostrato carattere e al 37′ è riuscito a ristabilire la parità. Ancora una volta è stata Genny Piro a trascinare la sua squadra, realizzando una doppietta personale con un tiro rasoterra dal limite dell’area che ha lasciato immobile il portiere avversario.

Il primo tempo si è concluso sul risultato di 2-2, con il Palermo e il Matera che hanno dimostrato grande determinazione e capacità di reazione. Entrambe le squadre rientreranno dagli spogliatoi cercando di prendere il sopravvento in una partita che promette ulteriori scintille nella ripresa.