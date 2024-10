Palermo, pesante sconfitta per l’U17 contro il Lecce: in Salento finisce 7-3. Vince l’U16

Le formazioni giovanili di Lecce e Palermo si sono affrontate in due partite avvincenti nelle categorie Under 16 e Under 17, mostrando il futuro promettente del calcio italiano. Mentre il Lecce ha dominato nella categoria Under 17 con una vittoria per 7-3, il Palermo ha colto un successo stretto ma significativo nell’Under 16, vincendo 1-0. Questi incontri riflettono l’intensità e la competitività delle giovani squadre di entrambi i club.

UNDER 17

La giornata numero 8 del campionato Under 17 A-B ha visto un’incredibile prestazione del Lecce, che ha sconfitto il Palermo con un netto 7-3 in una partita disputata alle 10:00 di questa mattina al centro sportivo “KICK OFF” di Cavallino, in Puglia.

Il Lecce, guidato dal mister Garzilli, ha preso il controllo del gioco sin dai primi minuti, segnando tre rapidi gol grazie a Voglino, Candido e Marrocco, tutti realizzati ben prima del ventesimo minuto. La squadra di casa ha continuato a dominare, con De Paolis che ha aggiunto il quarto gol prima dell’intervallo, portando il punteggio a 4-0. Nel secondo tempo, il Lecce ha mantenuto il suo ritmo offensivo, con Voglino che ha segnato il quinto gol. La Mantia ha risposto per il Palermo con un gol della bandiera, ma il Lecce ha prontamente reagito con altre due reti, una di Sergio e una di Popescu, estendendo il vantaggio a 7-1. Il Palermo ha poi trovato altri due gol tardivi con Terranova, su rigore, e Caruso, ma erano troppo poco e troppo tardi per cambiare l’esito della partita.

UNDER 16

In una giornata cruciale per il campionato Under 16 Serie A-B, il Palermo ha ottenuto una vittoria esterna importante contro il Lecce, imponendosi 1-0 in una partita giocata al centro sportivo “Kick Off” di Cavallino, Puglia, nella giornata di domenica 3 marzo. Il match si è acceso sin dall’inizio, con il Lecce di mister Marrocco che ha tentato di prendere il comando delle operazioni. Tuttavia, hanno trovato un Palermo molto ben organizzato sotto la guida di mister Sanfilippo, capace di neutralizzare i tentativi dei padroni di casa.

Il momento decisivo del match è arrivato al 16′ quando un difensore del Lecce, Bozzolo, ha commesso fallo di mano all’interno dell’area di rigore. L’arbitro, dopo una breve esitazione, ha assegnato il calcio di rigore che Nicolosi ha trasformato con freddezza, spiazzando il portiere e portando in vantaggio i visitatori. Nonostante il tentativo di reazione del Lecce, il Palermo ha mantenuto un solido controllo del gioco, creando due grandi opportunità di raddoppio nel primo tempo. L’attaccante Pace ha colpito il palo in una circostanza, mentre Ribaudo, in contropiede, ha sfiorato il gol con un tiro parato magistralmente dal portiere del Lecce.

Nel secondo tempo, il Lecce ha aumentato la pressione cercando di ribaltare il risultato, ma la difesa del Palermo ha tenuto, respingendo ogni assalto. Sergi e Margheriti hanno avuto le occasioni migliori per il Lecce, con un colpo di testa e un tiro da vicino, ma entrambi si sono visti negare il gol dal portiere Florulli del Palermo, che ha dimostrato ottimi riflessi. Nonostante alcune proteste del Lecce per un presunto fallo in area, il risultato è rimasto inalterato fino al fischio finale, consolidando una sorprendente sconfitta casalinga per il Lecce e una preziosa vittoria per il Palermo. Questo risultato porta il Palermo a 25 punti, un punto dietro il Lecce che rimane fermo a 26 punti in classifica.