Serie C Femminile: sconfitta casalinga per il Palermo contro il Matera, a Tommaso Natale finisce 3-4

In un incontro mozzafiato valido per la Serie C femminile, il Matera ha sconfitto il Palermo per 4-3 in una partita caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e gol decisivi. Il match, disputato sul terreno delle rosanero, ha visto un susseguirsi di emozioni che hanno tenuto gli spettatori incollati fino all’ultimo minuto.

Il Palermo ha aperto le marcature all’8′ minuto grazie a un rigore trasformato da Genny Piro, mostrando sin dall’inizio un’ottima intenzione offensiva. Tuttavia, la gioia delle padrone di casa è durata poco, poiché al 15′ il Matera ha raggiunto il pareggio con un gol di Sgaramella. La squadra ospite ha continuato a spingere, trovando il vantaggio al 25′ grazie a un’incursione di Sjostrom che ha messo a segno il secondo gol.

Nonostante il doppio colpo subito, il Palermo non si è arreso e al 37′ Genny Piro è riuscita a segnare la sua personale doppietta, riportando il match in parità. Il primo tempo si è concluso sul 2-2, lasciando presagire una ripresa altrettanto combattuta.

Nel secondo tempo, il Matera ha ripreso a fare la voce grossa e al 59′ Sara Chiapperini ha portato nuovamente avanti la sua squadra. Il Palermo ha risposto con grinta, trovando il pareggio al 73′ con un bel tiro di Alessia Incontrera che ha lasciato poche speranze alla portiera avversaria.

Quando il match sembrava destinato a concludersi in parità, al 90′ Rumbley del Matera ha scritto il capitolo finale della partita, siglando il gol che ha definitivamente fissato il punteggio su 4-3 a favore delle ospiti.

Questo risultato permette al Matera di portare a casa tre punti preziosi in una gara che rimarrà memorabile per l’intensità e le emozioni offerte. Il Palermo, nonostante la sconfitta, ha dimostrato carattere e capacità di reazione, segnali positivi per le future sfide del campionato.