Serie C Femminile: Catania-Palermo, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Catania Femminile-Palermo Women, valevole per la 18ª giornata del Campionato Serie C Femminile-Girone C 2024-2025, in programma alle ore 14.30.

CATANIA FEMMINILE: 32 Trentadue, 2 Pietrini (C), 4 Lanteri, 5 Fiorile, 6 Gaglio, 7 Basilotta, 10 Cammarata, 18 Picchirallo, 22 Musumeci, 67 Ndiongue, 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando, 9 Vitale, 11 Suriano, 14 Russo, 16 Milazzo, 19 Sciuto, 21 Visalli, 23 Di Stefano, 75 Vetere. Allenatore: Alderisi.

PALERMO WOMEN: 77 Biundo, 8 Piro, 9 Dragotto, 10 Cancilla, 11 Coco (C), 19 Chirillo, 20 Leto, 29 Navarro, 31 Priolo, 69 I. Viscuso, 74 Incontrera. A disposizione: 57 Barone, 4 Ficano, 6 Gippetto, 7 Bonanno, 13 Cracchiolo, 14 Tarantino, 21 Ingrassia, 72 Ciampi, 73 Bruno. Allenatore: Pipitone.

ARBITRO: Reali (Foligno).

AA1: Dell’Aiera (Acireale).

AA2: Gulisano (Acireale).