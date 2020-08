L’edizione odierna de “La Sicilia” nell’ultimo giorno utile per l’iscrizione in serie C, la situazione è ancora in bilico a Lentini, dove si vivono ore calde per il futuro della Sicula Leonzio. Il club bianconero rischia di non partecipare al prossimo campionato, dopo la meritata salvezza ottenuta ai playout contro il Bisceglie, ma la speranza nelle ultime ore sembra essersi riaccesa. Una cordata, infatti, di imprenditori locali, catanesi e non solo, sarebbe pronta a versare la fideiussione necessaria all’iscrizione della squadra. L’ultima parola, però, spetta al patron Leonardi, che deciderà se accettare o meno la proposta.