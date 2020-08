Non è bastata a svuotare l’hotspot di Lampedusa, la nave quarantena dalla capienza di 700 posti. “La Sicilia” ha riportato le parole di Razza in merito all’argomento: «Non ci si può credere. La nave quarantena non ha svuotato l’HotSpot di Lampedusa ed è andata verso Porto Empedocle. Dicono che tornerà giovedì. Speriamo nel brutto tempo, perché se dovessero continuare gli sbarchi e affollarsi di nuovo al momento ci sono oltre 400 migranti nell’Hotspot (che ha una capienza ufficiale di 100 posti, ndr). Insomma, ci è finita così: a sperare nel brutto tempo!».