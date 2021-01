Poco dopo l’inizio del secondo tempo il match tra Catanzaro e Vibonese è stato sospeso, match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie C Girone C iniziato alle ore 15:00 e che era sul punteggio di 0-0.

L’arbitro e i giocatori hanno atteso più di mezz’ora un miglioramento delle condizioni meteorologiche restando sul terreno di gioco, ma alla fine si sono dovuti fermare.





Ora rimane da definire la data del recupero, ricordando che con l’emergenza Covid per non vanificare l’esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi bisognerebbe rigiocare entro 24 o 48 ore.