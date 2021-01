Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro la Casertana, Antonio Piccolo, calciatore in forza al Catania, si è espresso così in merito alla sconfitta della sua squadra:

«Il mio primo gol passa in secondo piano, rimane la sconfitta della squadra, anche se abbiamo cercato in ogni modo di pareggiarla. Abbiamo la consapevolezza che potevamo portarla dalla nostra parte, è stata una partita decisa da episodi particolari. Come sempre abbiamo avuto la forza e la voglia di provarci fino alla fine. Penso che il rigore non fischiato sia netto. Ci abbiamo provato, purtroppo è andata così.





Dobbiamo analizzare gli errori e concentrarci sulla prossima partita. Foggia? Noi come sempre dobbiamo pensare al nostro. Sappiamo qual è il nostro percorso e dobbiamo concentrarci su quello. Demeriti del Catania o meriti della Casertana? In una partita ci sono meriti e demeriti, ma il risultato è andato a favore della Casertana. La Casertana ha fatto delle cose buonissime come noi, ma come ho già detto secondo me la partita è stata decisa da episodi particolari. Condizioni climatiche? Penso non abbiano inciso».