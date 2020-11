Sono state rese note le designazioni arbitrali del match Catanzaro-Palermo, gara valida per la 7^ giornata del Girone C di Serie C.

Nell’ordine per ogni partita direttore di gara, assistenti e quarto uomo:





CATANZARO vs PALERMO:

Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Rosario Caso di Nocera Inferiore-Stefano Montagnani di Salerno

IV ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco