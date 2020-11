Dopo la brillante esperienza alla guida del Parma, Roberto D’Aversa si è trovato senza panchina. E ora attende la chiamata giusta, con il desiderio di tornare in Serie A.

L’ex allenatore dei ducali è al momento senza lavoro e ha rifiutato un’allettante proposta dall’Egitto. Secondo “La Gazzetta dello Sport” il Pyramids, ambizioso club che sta cercando di avviare un nuovo progetto, lo aveva contattato.





La società è stata rilevata da un magnate di Dubai che avrebbe offerto a D’Aversa un contratto triennale da 9 milioni complessivi per prendere le redini della squadra, attualmente terza in campionato.

Dopo il primo incontro via web, però, l’allenatore avrebbe deciso di declinare. La speranza rimane quella di tornare in Italia. Per l’Egitto ci sarà tempo.