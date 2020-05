L’ex diesse del Rieti, Malu Mpasinkatu, ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com” ha parlato delle possibili riforme in C: «Serve una forte riforma creando un prodotto attraente e con pochi uguali in Europa: una C unica a livello nazionale andando a selezionare dall’attuale terza serie le società migliori con i criteri legati a blasone/storia, bacino d’utenza, pubblico, stadio e solidità societaria. Così avremmo una C unica con Alessandria, AlbinoLeffe, Avellino, Carpi, Bari, Catania, Catanzaro, Carrarese, Cesena, Como, Juventus Under 23, Modena, Novara, Padova, Piacenza, Pro Vercelli, Reggiana, Siena, Sambenedettese, Ternana e Triestina, più il Palermo che salirebbe dalla D. Promozioni dirette in B per prima e seconda, playoff dalla terza alla sesta. Questo porterebbe un grande vantaggio in termini di diritti televisivi grazie ad una maggiore vendibilità del nuovo format con partite tra piazze con grandi bacini d’utenza e contributi dalle leghe superiori Serie A e Serie B”.