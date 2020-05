L’ormai ex direttore sportivo dell’FC Messina, Morello, ha spiegato i motivi del suo addio a “La Gazzetta del Sud”. Ecco le sue parole: «Innanzitutto sono davvero grato al presidente Arena, che ringrazio ancora una volta per avermi dato questa opportunità; direi che abbiamo fatto una buona annata e costruito un bel giocattolo, una squadra protagonista. Io credevo davvero nel secondo posto. Ma alla fine non c’erano più i presupposti per continuare assieme, come del resto può succedere nella vita sentimentale. Una scelta che rifarei, anche se, desidero ricordarlo, non ho alcun accordo con altre società. Ho avuto qualche contatto ma niente di concreto. Per me, sono tre i valori necessari per poter lavorare tranquillamente: il rispetto dei ruoli, la trasparenza e la sincerità, che nel corso della stagione sono venuti a mancare. L’annuncio in diretta del presidente sulle varie sostituzioni nel settore tecnico, fra cui il nuovo di Ferrante, non mi è piaciuto molto. Per cui ho preso la palla al balzo. Vorrei ringraziare e salutare tutto il popolo giallorosso e la città di Messina».