Serie C 2024-25: le date ufficiali dell’inizio del campionato

Attraverso un comunicato la Lega Pro ha ufficializzato le date d’inizio della stagione 2024-25. Domenica 11 agosto partirà il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C mentre il secondo Turno si giocherà il 18 agosto.

Sembra che si prospetti un calendario fitto di impegni con inizio del Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C già l’11 agosto, seguito dal secondo turno il 18 agosto. Il campionato prenderà il via il 25 agosto 2024, mentre le date per i turni infrasettimanali sono ancora da definire. La pausa per le festività natalizie inizierà il 29 dicembre e l’ultima giornata di campionato sarà il 27 aprile 2025

CAMPIONATO SERIE C 2024-25

Inizio: Domenica 25 agosto 2024

Turni Infrasettimanali: 3 da determinare

Sosta: 29 Dicembre

Termine: Domenica 25 Aprile 2025

COPPA ITALIA SERIE C 2024-25

Primo Turno Eliminatorio: Domenica 11 agosto 2024

Secondo Turno Eliminatorio: Domenica 18 agosto 2024