Padova, Mirabelli: «Dopo la finale persa contro il Palermo non c’era più la volontà di investire»

Il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli ha parlato in conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico soffermandosi su quanto fatto in questo biennio. il ds è anche tornato a parlare della finale playoff serie C persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Dopo la finale persa contro il Palermo non c’era più la volontà di investire tanto e di solito quando succede una cosa simile una società prevede degli incentivi all’esodo, ma abbiamo operato cercando di eliminare gli esuberi senza incentivi all’esodo. Abbiamo fatto un po’ fatica e siamo arrivati quinti, abbiamo proseguito il nostro lavoro in cui abbiamo eliminato tutti i pesi con il budget che ci potevamo permettere. Ci siamo ritrovati alla fine di questo campionato nel raccontarci i numeri che abbiamo ottenuto in questa stagione. – continua Mirabelli come riporta Trivenetogoal.it – In questi due anni abbiamo smaltito tutti i pesi, abbiamo una rosa all’80% fatta per Andreoletti, che ha accettato subito questa scommessa, e abbiamo fatto 10 milioni di plusvalenze che non è una cosa comune. Sicuramente al tifoso magari non importa, alla fine abbiamo perso i playoff col Vicenza e sembra tutto nero, ma siamo una società sana e forte».