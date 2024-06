Serie C 2024/25: ci sarà anche il Milan U23. Ecco i gironi

L’arrivo del Milan U23 in Serie C per la stagione 2024/2025 rappresenta un significativo cambiamento nel panorama calcistico italiano, soprattutto con la partecipazione di tre squadre B, inclusi Milan, Atalanta e Juventus. La decisione su come suddividere queste squadre nei vari gironi di Serie C è ancora in attesa di definizione.

Il Consiglio Federale, che si è riunito di recente, ha confermato che non ci saranno due squadre B nello stesso girone, al fine di mantenere equilibrio e competitività nel torneo. La suddivisione definitiva dei gironi, che includerà il Milan U23, è prevista per essere discussa e probabilmente decisa nel prossimo incontro del consiglio, fissato per il 27 giugno.

Si prevede che la distribuzione delle squadre B possa avvenire tramite sorteggio, possibilmente con l’implementazione di alcuni criteri restrittivi per garantire una corretta ripartizione geografica e competitiva. Questa metodologia di sorteggio e le eventuali restrizioni specifiche sono ancora in fase di definizione e saranno chiaramente dettagliate nel corso della riunione di giugno.

Nel frattempo ecco quelli che saranno i Gironi, ancora senza Under23, della Lega Pro 2024/2025:

GIRONE A – Albinoleffe, Alcione, Arzignano Valchiampo, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Vicenza, Virtus Verona

GIRONE B – Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, SPAL, Sestri Levante, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

GIRONE C – Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Giugliano, Latina, Messina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris