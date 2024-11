Serie B, Sudtirol-Sassuolo 0-1: gli highlights del match

Il Sassuolo continua a tenere il passo del Pisa, capolista in classifica, grazie a un’importante vittoria in trasferta contro il Südtirol. La squadra di Fabio Grosso ha portato a casa tre punti preziosi, imponendosi a Bolzano con il minimo scarto: un 1-0 firmato dalla rete di Laurienté, che si è rivelata decisiva.

Il match è stato combattuto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Il Südtirol ha opposto una resistenza agguerrita, difendendo con intensità e cercando di sfruttare ogni opportunità per rendersi pericoloso. Tuttavia, è stato il Sassuolo a spuntarla grazie a un colpo di classe di Laurienté, che ha sbloccato la gara regalando il vantaggio alla squadra ospite.

Con questa vittoria, il Sassuolo resta in scia del Pisa, mantenendo viva la lotta per la vetta della classifica. La squadra di Grosso sembra aver trovato un buon equilibrio e continua a mostrare una crescita costante sotto il profilo del gioco e della solidità difensiva. L’obiettivo è chiaro: tenere il passo del Pisa e sfruttare ogni occasione per tentare il sorpasso.

Ora, con questo importante successo in tasca, il Sassuolo può guardare alle prossime sfide con fiducia, consapevole che la lotta per il primato è apertissima e che la squadra ha tutte le carte in regola per essere protagonista fino alla fine.