Serie B, Modena-Carrarese 2-0: gli highlights del match

Dopo sei giornate senza assaporare i tre punti, il Modena torna finalmente a vincere in un match cruciale contro la Carrarese. Il successo, che si è concretizzato con le reti di Cauz e Palumbo, segna una svolta importante per i “canarini” e interrompe un periodo complicato in campionato.

La partita ha visto il Modena scendere in campo con determinazione, consapevole della necessità di interrompere la striscia negativa. Cauz ha aperto le marcature con un gol che ha dato slancio alla squadra e alla tifoseria. Palumbo ha poi raddoppiato, assicurando una vittoria che ridà fiducia a tutto l’ambiente.

Per la Carrarese, invece, si interrompe una striscia positiva di sei gare senza sconfitte, che aveva portato la squadra a navigare con sicurezza nei quartieri alti della classifica. La loro prima battuta d’arresto, però, non oscura il percorso positivo fatto finora.

Con questa vittoria, il Modena spera di aver ritrovato lo spirito e l’equilibrio necessari per tornare a competere ai livelli desiderati. La squadra e il suo allenatore puntano ora a capitalizzare questa energia positiva nelle prossime sfide per risalire la classifica.

Ecco gli highlights: