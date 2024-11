Sudtirol-Sassuolo, Zaffaroni: «Fatta partita che dovevamo»

Al termine della sfida tra Sudtirol e Sassuolo, con i neroverdi che sono riusciti a portare a casa la vittoria, è intervenuto il tecnico Zaffaroni:ù

«La squadra ha fatto la partita che doveva fare. Avevo chiesto atteggiamento, carattere, un certo tipo di comportamento che c’è stato per 95 minuti. La squadra ha tenuto nei momenti in cui ti sapevamo che il Sassuolo ti mette sotto perché fa così con tutte le squadre ma sapevamo che avremmo avuto le occasioni per andare in vantaggio, ne abbiamo avute 4-5 abbastanza nitide e i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto la gara che dovevano fare. Poi quando le partite le perdi bisogna fare qualcosa in più ed è questo che dobbiamo andare a ricercare nelle prossime settimane. Oggi l’intelligenza richiedeva questo perché se uno ha la presunzione di arrivare in 2 giorni e fare cose strane non è corretto, almeno io non sono capace di fare cose strane. Bisogna ripartire dal carattere, quello puoi metterlo da subito e quello c’è stato. Ora il percorso è continuare a mettere questo atteggiamento e poi di settimana in settimana cercare di aggiungere sempre di più qualcosa che fa parte di quelle sfumature che dicevo, ogni allenatore ha le sue e noi dovremo continuare a lavorare in questa direzione».