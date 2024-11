Modena-Carrarese, Mandelli: «Possiamo offrire delle prestazioni migliori»

Al termine della sfida tra Modena e Carrarese, con i padroni di casa che portano a casa una vittoria per 2-0 è intervenuto il tecnico Mandelli:

«Non è stato facile preparare la partita. Sul lato di Cauz abbiamo fatto molto bene, Dellavalle ha giocato forse un po’ più contenuto. La Carrarese ha fatto il suo, ma ha fatto pochi tiri in porta e sotto quel punto di vista credo che siamo stati coraggiosi. Logico che non prendere gol aiuta, sapevamo che le condizioni mentali della squadra non erano di grandissima fiducia. Panchina? Io sono concentrato e serenissimo, mi hanno chiesto di preparare questa partita. Non conosco il prorgamma della prima squadra. Dopo vado a vedere X-Factor, sono tranquillo. Possiamo offrire delle prestazioni migliori, ma oggi il campo non aiutava. Partita povera dal punto di vista tecnico. Abbiamo cercato di ottimizzare il tutto per preparare questa partita, era una situazione di SOS. Carrarese? Buona impressione, magari non si aspettava giocassimo così e si sono trovati un po’ spezzati su questo»