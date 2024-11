Serie B: colpo Mantova al “Danilo Martelli”, Cremonese sconfitta 1-0. La classifica aggiornata

Termina il match tra Mantova e Cremonese. E’ una gara divertente fin dai primi momenti di gioco. Una gara viva, con diverse occasioni da gol in favore di entrambe le formazioni. Tanti anche i falli e le ammonizioni che spezzettano una gara in cui l’occasione più importante della prima frazione capita sui piedi di Trimboli che colpisce una traversa. Per la Cremonese è Vandeputte a sfiorare la rete da pochi passi. E’ nella ripresa che arriva il gol che sblocca la gara: Burrai al 59′ insacca la sfera. Nel finale ci prova la Cremonese che termina in 10 dopo il doppio giallo a Locoschvili, ma il match termina 1-0.

CLASSIFICA

Pisa – 30 punti

Sassuolo – 28 punti

Spezia – 24 punti

Cesena – 18 punti

Cremonese – 18 punti

Palermo – 17 punti

Juve Stabia – 17 punti

Brescia – 17 punti

Mantova – 16 punti

Sampdoria – 15 punti

Bari – 14 punti

Catanzaro – 14 punti

Cosenza – 14 punti

Modena – 14 punti

Carrarese – 13 punti

Reggiana – 13 punti

Salernitana – 13 punti

Südtirol – 13 punti

Cittadella – 12 punti

Frosinone – 10 punt