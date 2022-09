L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Cagliari e Modena.

«Rispettiamo il Modena ma abbiamo tutte le intenzioni di riprenderci quello che abbiamo lasciato a Ferrara». Non se l’è sentita di puntare l’indice sul suo Cagliari, Fabio Liverani che considera quella contro la Spal una sconfitta immeritata. E per questo che ha deciso subito di voltare pagina pensando al Modena che, rinfrancato per la vittoria ottenuta sulla Ternana, arriverà questa sera alla Unipol Domus a dare battaglia.

La svolta . «Considero le tre partite giocate molto diverse tra loro» ha spiegato il tecnico presentando la gara di oggi. «Soprattutto contro la Spal, i giudizi sono stati condizionati dal risultato ma credo che siamo stati penalizzati dagli episodi. Un espulsione dopo mezz’ora e un rigore fallito, hanno inciso sull’andamento di una partita controllata bene fin dalle prime battute».

Il Cagliari è in fase di rodaggio e per il momento sarà necessario aspettare che il gruppo diventi squadra. «Gli altri ci affrontano con grande intensità ma fino a oggi hanno sfruttato solo alcuni nostri errori su verticalizzazioni veloci. Dobbiamo cercare di sbagliare meno ed essere più cattivi negli ultimi venti metri avversar». La squadra costruisce e se finora ha avuto una mira non infallibile, la situazione è destinata a migliorare attraverso il lavoro. «Io preoccupato? Assolutamente no perché vedo come i ragazzi si stanno allenando in settimana. Ci vorranno sette/otto partite perché tutti entrino in condizione e perché tutti riescano ad esprimersi al meglio». Fino ad allora ci sarà da stringere i denti ma presto le qualità generali della rosa isolano verranno fuori e allora i rossoblù potranno fare la differenza.