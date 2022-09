L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle ultime trattative di mercato in serie B.

Biennale in arrivo per il diesse Ciro Polito, doppio bomber per il Bari. In mattina ha chiuso con l’Inter per il ventenne Eddie Salcedo che Inzaghi aveva portato in panchina contro la Cremonese. Poi sul filo del gong si è assicurato a titolo definitivo Aurelian Scheidler (24), punta francese del Digione che ha firmato un triennale. Una corsa contro il tempo dopo l’improvvisa sterzata su Leonardo Pavoletti (33) ex compagno di Polito nel Sassuolo. C’era l’accordo con il Cagliari ma è mancato il sì del calciatore che non ha voluto lasciare i club sardo. Il Benevento centra tutti i colpi di mercato che si era prefissato. L’ultimo affare è un ritorno gradito, quello di Pasquale Schiattarella (35) che ha voluto fotemente rivestire la maglia giallorossa dopo il divorzio post retrocessione dalla A.

L’altro affare “last minute” è la cessione di Federico Barba (29) al Pisa (richiesta specifica del difensore) per una cifra vicina agli 800mila euro: nel Sannio arrriva in prestito Maxime Leverbe (25). In mattinata era arrivato Nwankwo Simy (30) in prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana, già al lavoro. E’ stato ceduto in prestito secco al Potenza il gioiellino Angelo Talia (19). Molto attiva la Reggina che ha ufficializzato l’ingaggio dalla Roma di Devid Eugene Bouah (21). L’esterno destro arriva a titolo definitivo. Dal Parma a titolo temporaneo il centrocampista brasiliano Hernani Azevedo Junior (28). Adriano Montalto (34) alla Reggiana, prestito con obbligo di riscatto. Mario Situm (30) va al Catanzaro a titolo definitivo. Lorenzo Lollo (31) alla Triestina. Infine, Karim Laribi (31) ha risolto il contratto. Contratto biennale al Perugia per il centrocampista Paolo Bartolomei (33) in arrivo dalla Cremonese. Già stamani sarà a Perugia a disposizione di Castori. Ufficiale il prestito alla Ternana di Valerio Mantovani (26), difensore proveniente dalla Salernitana.

Il centrocampista Aniello Salzano (31) è finito al Sangiuliano, neopromosso in C. Risoluzione consensuale, invece, per i portieri Angelo Casadei (34), Andrea Tozzo (30) e per l’attaccante Kingsley Boateng (28). Il Parma ha ingaggiato un difensore svedese Peter Amor (18). La Spal ha risolto il contratto con il difensore Mark Pabai (21). Il dt Lupo sta cercando di trovare una squadra al difensore Steven Nador (20) ed al centrocampista Ayoub Abou (24). Il Cosenza ha ceduto il portiere Mauro Vigorito (32) al Como a titolo definitivo e il difensore bulgaro Andrea Hristov (23) in prestito alla Reggiana. Il ds Gemmi si è poi assicurato dalla stessa Reggiana il difensore Agostino Camigliano (28) a titolo definitivo, già promosso in B con Braglia allenatore. Sul gong il Cosenza ha ingaggiato il danese dello Spezia Emil Kornvig (22). L ’Ascoli ha chiuso il suo mercato con l’acquisto a titolo definitivo dal Sassuolo del terzino Claud Adjapong (24).