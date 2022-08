L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara di questa sera in serie B.

Lo si potrebbe definire come un lunedì da leoni. A servire l’antipasto di Como-Brescia è l’appuntamento delle ore 15, quando verrà ufficialmente presentato Thierry Henry, il quale entrerà a far parte dell’assetto societario in qualità di azionista del club. Poi i riflettori saranno tutti puntati sullo stadio “Sinigaglia” per il derby delle ore 20:45. I padroni di casa inseguono il primo successo stagionale e per l’occasione potranno fare affidamento su una pedina in più, ovvero Cesc Fabregas. Dopo aver saltato le prime due di campionato, il gioiello del mercato estivo è stato infatti convocato per il posticipo e molto probabilmente lo vedremo in campo a partita in corso. Non manca quindi l’attesa nei confronti di colui che è chiamato ad alzare l’asticella e le aspettative di un Como che sogna in grande e ha tutto il diritto di farlo. In panchina mancherà, invece, Giacomo Gattuso, il quale ha preferito concedersi ancora qualche giorno di riposo in accordo con la società, lasciando di conseguenza il testimone nelle mani di Massimiliano Guidetti.