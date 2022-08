L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

E’ attesa per oggi l’ufficialità del passaggio all’Ascoli dell’attaccante portoghese Pedro Mendes (23), dello Sporting Lisbona, reduce dal prestito al Rio Ave. Vicini il centrocampista franco-ivoriano Eddy Gnahorè (28), ora all’Amiens, serie B francese, ma con trascorsi a Crotone, Perugia (con Bucchi) e Palermo, e il terzino senegalese Claud Adjapong (24) in prestito dal Sassuolo. In uscita di Iliev (27), De Paoli (23) e Fabbrini (32).

BANDECCHI DURO: POLEMICHE – Il pesante KO di Modena ha fatto infuriare il presidente Bandecchi protagonista di un post sui social che ha scatenato polemiche. Sul mercato dalla Salernitana già oggi arriva il difensore Valerio Mantovani (26). Calda la pista per il danese Emil Kornvig (22) dello Spezia. In uscita Salzano (31), Spalluto (21). La Spal vicina a Luca Fiordilino (26) del Venezia. Piace il difensore Fiordaliso (23) della Cremonese. In uscita Pabai (21), Nador (20) e Abou (24).

SPAL: MONCINI IN OSPEDALE – Gabriele Moncini, a seguito del trauma cranico subito nel finale della gara col Cagliari, è stato portato all’ospedale dove, sottoposto ad indagini strumentali, è stato tenuto sotto osservazione: le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione.