Risultati sorprendenti e verdetti ancora fortemente in bilico sia nelle zone alte sia in quelle basse di classifica. La 33esima giornata di serie B si è appena conclusa e non mancano i risultati inaspettati: ai piani alti il Crotone espugna il Tombolato di Cittadella per 1-3 e consolida il suo secondo posto a +3 sul Pordenone, terzo in classifica dopo il successo in casa, a Trieste, sul Pisa. Lo Spezia di Italiano ritrova il sorriso e si accanisce su un inerme Cosenza travolto dai bianconeri con un perentorio 5-1. L’Empoli conquista la zona playoff superando al Castellani un Frosinone ultimamente poco brillanti (2-0). In zona retrocessione il Trapani conquista un punto prezioso grazie all’1-1 ottenuto al Bentegodi di Verona contro il Chievo, l’Ascoli si impone per 3-2 sulla Salernitana ed infine il Livorno saluta matematicamente la serie B, perdendo al Picchi nel finale 1-2 con la Cremonese.

Di seguito riportiamo tutti i risultati di giornata:

Juve Stabia – Virtus Entella: 1-1

Spezia – Cosenza: 5-1

Livorno – Cremonese: 1-2

Cittadella – Crotone: 1-3

Empoli – Frosinone: 2-0

Pescara – Perugia: 2-2

Pordenone – Pisa: 1-0

Ascoli – Salernitana: 3-2

ChievoVerona – Trapani: 1-1

Benevento – Venezia: 1-1