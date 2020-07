Sembrava destinato ad un epilogo un più felice il sorprendente campionato del Monopoli di Beppe Scienza, tecnico molto abile capace di guidare con maestria un gruppo unito, talentoso e spinto da una piazza entusiasta verso un terzo posto che aveva regalato ai tifosi bianconeri la speranza di poter competere fino alla fine per un miracoloso approdo in serie B. Un sogno che, almeno per quest’anno, rimarrà nel cassetto grazie alla sconfitta per 0-1 dei Gabbiani nel primo turno nazionale dei playoff al Veneziani contro una Ternana solida e concreta. Una stagione che rimarrà comunque nella storia del club pugliese per il miglior piazzamento mai ottenuto in serie C, condito da successi ed imprese memorabili, come la vittoria al Granillo per 0-2 contro la capolista Reggina, la doppia affermazione, andata e ritorno sul Catania (4-2 in casa, 0-2 al Massimino) o il pari ottenuto nel derby del San Nicola con il Bari. Scienza è stato in grado di gestire un gruppo tutto sommato giovane (età media 24,6) e di renderlo affiatato e consapevole dei propri mezzi, portandolo a diventare una vera spina nel fianco per ogni squadra del girone C, sia in casa sia in trasferta, anche grazie alle 17 marcature del bomber Giuseppe Fella, preceduto in classifica marcatori solo da Mirco Antenucci. All’indomani dell’eliminazione dai playoff, la società pugliese ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento ed incoraggiamento alla squadra ed alla piazza grazie ad un post sulla pagina Facebook ufficiale del club. «Oggi siamo tutti profondamente rammaricati, noi come voi, ma fieri dello straordinario percorso fatto in questo prestigioso campionato. Ci rialzeremo ancora una volta, insieme a voi“. E la frase finale, citazione di Elbert Hubbard, è un chiaro segnale della volontà del Monopoli di puntare alla promozione in serie B già dalla prossima stagione:«Non c’è fallimento, se non nello smettere di provarci».