Serie B, si conclude la 14a giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Un sabato calcistico che ha regalato emozioni e storie da raccontare. La Carrarese sorprende tutti battendo il Pisa 1-0 grazie al gol decisivo di Bouah, mentre a Catanzaro va in scena una sfida ricca di gol ed emozioni: il Mantova, trascinato da un super Bragantini, si porta avanti due volte, ma Iemmello e Buso salvano il pareggio per i padroni di casa. A Cesena, il derby con la Reggiana si chiude sull’1-1, con Pettinari e Shpendi a dividere la posta in palio. Stesso risultato a Cosenza, dove Mazzocchi risponde al vantaggio di Cotali per il Modena. Sfida senza reti, invece, tra Juve Stabia e Brescia, con le difese che dominano la scena. Il Sassuolo annienta la Salernitana con un netto 4-0: Pierini, Laurienté, Moro (su rigore) e Thorstvedt firmano una vittoria schiacciante, dimostrando tutto il potenziale offensivo della squadra neroverde.

Carrarese-Pisa 1-0

Marcatore: Bouah (C)

Catanzaro-Mantova 2-2

Marcatori: Bragantini (M), Iemmello (C), Bragantini (M), Buso (C)

Cesena-Reggiana 1-1

Marcatori: Pettinari (R), Shpendi (C)

Cosenza-Modena 1-1

Marcatori: Cotali (M), Mazzocchi (C)

Juve Stabia-Brescia 0-0

Sassuolo-Salernitana 4-0

Marcatori: Pierini (Sas), Laurienté (Sas), Moro (rig.) (Sas), Thorstvedt (Sas)

Le gare in programma oggi

Spezia-Südtirol (oggi alle 15:00)

Bari-Cittadella (oggi alle 15:00)

Cremonese-Frosinone (oggi alle 15:00)

Palermo-Sampdoria (oggi alle 17:15)

Classifica Serie B (parziale)

Sassuolo 31

Pisa 30

Spezia 27

Cesena 22

Cremonese 18

Brescia 18

Juve Stabia 18

Bari 17

Palermo 17

Mantova 17

Catanzaro 16

Carrarese 16

Sampdoria 15

Cosenza 15

Modena 15

Reggiana 15

Südtirol 13

Salernitana 13

Cittadella 12

Frosinone 10

Programma della 15ª giornata

Venerdì 29 novembre

Reggiana-Sassuolo (20:30)

Sabato 30 novembre

Brescia-Bari (15:00)

Cittadella-Juve Stabia (15:00)

Sampdoria-Catanzaro (15:00)

Südtirol-Cremonese (15:00)

Mantova-Modena (17:15)

Domenica 1 dicembre

Frosinone-Cesena (15:00)

Palermo-Spezia (15:00)

Pisa-Cosenza (15:00)

Salernitana-Carrarese (17:15)

Classifica marcatori Serie B

9 reti: Shpendi (Cesena, 5 rigori)

6 reti: Iemmello (Catanzaro, 1 rig.), Laurienté (Sassuolo, 2 rig.), Thorstvedt (Sassuolo, 1 rig.), Esposito (Spezia)

5 reti: Adorante (Juve Stabia, 1 rig.), Tramoni (Pisa), Pierini (Sassuolo)

4 reti: Vázquez (Cremonese, 1 rig.), Bragantini (Mantova), Insigne (Palermo), Bonfanti (Pisa, 1 rig.), Coda (Sampdoria)