Corriere dello Sport: “Verre dal primo minuto. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

Oggi, alle ore 17.15, il Palermo di Alessio Dionisi affronta la Sampdoria di Andrea Sottil allo Stadio “Renzo Barbera”. Un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, trasmesso in diretta su DAZN, con Doveri di Roma designato come arbitro della sfida.

Sul Corriere dello Sport in edicola oggi, trovate un’approfondita analisi pre-partita a firma di Paolo Vannini, che esplora gli spunti tattici e le scelte degli allenatori. Un’occasione per capire come Dionisi e Sottil abbiano preparato questo confronto fondamentale.

Le probabili formazioni:

Palermo (4-3-3)

Allenatore: Alessio Dionisi

Desplanches; Diakitè, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Ranocchia, Henry, Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 4 Baniya, 25 Buttaro, 29 Peda, 11 Insigne, 14 Vasic, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 19 Appuah, 21 Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Blin, Saric, Pierozzi.

Ultime: Si ferma Pierozzi nell’ultimo allenamento, a destra resta Diakitè.

Sampdoria (4-2-3-1)

Allenatore: Andrea Sottil

Silvestri; Depaoli, S. Romagnoli, A. Ferrari, Giordano; Yepes, Akinsamniro; Sekulov, Kasami, Benedetti; Tutino.

A disposizione: 1 Vismara, 3 Barreca, 5 Riccio, 18 Venuti, 44 Ioannou, 72 Veroli, 31 Vulikic, 7 Bellemo, 17 Meulensteen, 11 Pedrola, 20 La Gumina, 34 Leonardi.

Indisponibili: Bereszynski, Borini, Coda, Girelli, Ravaglia, Vieira.

Ultime: Pedrola outsider per una maglia da titolare. In porta potrebbe esserci Silvestri.

La chiave del match

Per il Palermo, la precisione negli ultimi metri è l’obiettivo principale, come sottolineato da mister Dionisi: «Dobbiamo essere meno tesi davanti alla porta e concretizzare il lavoro fatto in settimana». La Sampdoria, dal canto suo, cerca punti pesanti in trasferta per rilanciarsi in classifica.

Dettagli dell’incontro

Stadio: “Renzo Barbera”, Palermo.

Calcio d’inizio: ore 17.15.

Diretta TV: DAZN.

Arbitro: Doveri di Roma.

Assistenti: Berti-Giuggioli.

Quarto uomo: De Angeli.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Perenzoni.