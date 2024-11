Gds: “Palermo, la posta in palio si alza. Con la Sampdoria vietato sbagliare”

La posta in palio si alza: lasciare punti per strada non è più concesso. Quella di oggi, contro la Sampdoria, non è esattamente una sfida da “ora o mai più”, ma perdere ulteriore terreno contro una squadra ambiziosa, seppur in crisi, rischia di segnare un deciso stop ai desideri di risalita del Palermo.

Come analizzato oggi da Alessandro Arena in un approfondito articolo sul Giornale di Sicilia, una vittoria al “Barbera” regalerebbe una boccata d’ossigeno in un periodo contrassegnato da difficoltà e risultati tutt’altro che felici. L’auspicio è che questa partita possa rappresentare l’inizio di un trend positivo, capace di proiettare i rosa verso l’alto, trovando nuove risorse ed energie settimana dopo settimana.

Il clima che accompagna il Palermo non è dei migliori: le due settimane di sosta hanno portato interrogativi su Brunori, messo da parte a Frosinone e chiamato ora a rilanciarsi dopo un avvio di stagione sottotono. Inoltre, l’addio di Lucioni, fermo da agosto per problemi all’anca e mai sceso in campo, ha segnato una separazione consensuale fuori dalle finestre di mercato, un fatto non semplice da gestire per la squadra, soprattutto in un momento così delicato.

La sfida con i blucerchiati è la prima di una serie di incontri cruciali per il Palermo, che non può più permettersi di perdere punti se vuole rimanere agganciato al treno per la Serie A. In questo scenario, il “Barbera” deve tornare ad essere un fattore: delle sette partite che chiuderanno il 2024, quattro si giocheranno in casa. Raccogliere 12 punti sarebbe l’ideale, ma l’obiettivo realistico è sbagliare il meno possibile, considerando anche la caratura delle avversarie.

Non meno significativa è la pressione che si vive in casa Sampdoria: Andrea Sottil si gioca la permanenza in panchina, mentre la squadra deve dimostrare credibilità di fronte a una tifoseria esasperata dopo la pesante sconfitta contro il Pisa. Nonostante le speranze di un rilancio dopo l’esonero di Pirlo, il club genovese continua ad alternare pochi alti e troppi bassi. Per loro, diversamente dai rosa, la partita di oggi rappresenta quasi un’ultima chiamata, complicata anche da un lungo elenco di assenze. L’ultimo a fermarsi è stato Giordano, mentre Akinsanmiro è partito per Palermo nonostante un attacco febbrile.

Un confronto carico di significati per entrambe le squadre, con il “Barbera” chiamato a giocare il ruolo di protagonista. Sul Giornale di Sicilia, l’articolo di Alessandro Arena approfondisce le chiavi tattiche e le dinamiche emotive di questa sfida fondamentale per il prosieguo della stagione.