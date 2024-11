Gds: “Si prosegue col 4-3-3. Di Francesco la spunta su Di Mariano Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

Nessun cambio di modulo all’orizzonte per Dionisi, almeno dal primo minuto. Il Palermo scenderà in campo con il 4-3-3, puntando su quei giocatori che hanno dato le risposte migliori nelle ultime settimane. Come riportato oggi sul Giornale di Sicilia, davanti a Desplanches la coppia centrale sarà formata da Nikolaou e dal rientrante Baniya, con Nedelcearu destinato alla panchina. Sulla corsia sinistra confermato Ceccaroni, che sembra aver superato Lund nelle gerarchie, mentre sulla destra sarà nuovamente il turno di Diakité. Niente da fare per Pierozzi, fermato da un risentimento muscolare.

A centrocampo, spazio al terzetto collaudato Segre-Gomes-Verre, con Ranocchia pronto a subentrare, probabilmente in regia, ruolo in cui ha ben figurato contro il Frosinone. In attacco, il tecnico rosanero confermerà Insigne, mentre Henry e Di Francesco sembrano aver vinto i rispettivi ballottaggi contro Brunori e Di Mariano. Il capitano del Palermo si avvia verso un’altra esclusione dall’undici titolare, ma sarà determinato a lasciare il segno a partita in corso. Anche Le Douaron, che finora non ha brillato, partirà dalla panchina.