Serie B: Sassuolo corsaro, Carrarese sconfitta 2 a 0. La Samp cade a Cosenza, colpo Sudtirol al Mapei. Risultati e classifica aggiornata

Sono terminate tre della quattro gare in programma alle 15 di oggi, domenica 15 settembre, valevoli per la quinta giornata di Serie B:

REGGIANA-SUDTIROL 1-3 / Battuta d’arresto per i padroni di casa che, al Mapei, assistono alla terza vittoria in campionato del Sudtirol. I biancorossi vanno prima in vantaggio con Molina ma subiscono il gol del pareggio firmato da Portanova. La formazione di Valente, però, trova di nuovo il vantaggio con Arrigoni e, nella ripresa, chiude la pratica con Praszelik.

COSENZA-SAMPDORIA 2-1 / Continua a stupire la squadra calabrese che, se non fosse per la penalizzazione, occuperebbe le zone nobili della classifica. I rossoblù infliggono una sconfitta pesantissima ai blucerchiati, ultimi in classifica e ancora a secco di vittorie. A sbloccare ol match è D’Orazio, a cui risponde Ioannou nella ripresa. A firmare il gol decisivo ci pensa Strizzolo, ma il Cosenza tira un sospiro di sollievo quando a Coda viene annullato un gol per fuorigioco dopo un lungo consulto al Var.

CARRARESE-SASSUOLO 0-2 / Gli emiliani tornano alla vittoria dopo il ko interno contro la Cremonese, nonostante i toscani hanno messo in difficoltà gli uomini di Grosso. La giocata di Mulattieri e la rete nei minuti finali di Thorstvedt regalano, però, tre punti importantissimi per i neroverdi.

SALERNITANA-PISA posticipata alle 17:30 per problemi tecnici col Var

CLASSIFICA

Brescia 9

Spezia 9

Sudtirol 9

Pisa 8*

Juve Stabia 8

Sassuolo 8

Cittadella 8

Cremonese 7

Reggiana 7

Cesena 7

Mantova 7

Palermo 7

Salernitana 6*

Catanzaro 6

Modena 5

Bari 5

Cosenza 4**

Carrarese 3

Frosinone 3

Sampdoria 3

*Una partita in meno

** Quattro punti di penalizzazione