Problemi tecnici col Var: Salernitana-Pisa inizia alle 17:30. Arbitri in viaggio da Napoli per l’Arechi

Ha del surreale quanto sta accadendo allo stadio Arechi di Salerno, dove alle 15 era in programma il fischio d’inizio di Salernitana-Pisa, match della quinta giornata di Serie B. Per via di alcuni guasti tecnici con il Var, la partita è stata inizialmente posticipata di mezz’ora e poi di altri quindici minuti, con la possibilità di disputare l’incontro senza il supporto tecnologico qualora i problemi non fossero stati risolti.

La causa principale del disagio è da attribuire alla Fibra Ottica dello stadio, la quale non hanno consentito il funzionamento del VAR. In questi istanti la connessione é stata ripristinata ed è stata trovata una soluzione per disputare correttamente l’incontro. La sala Var verrà allestita direttamente all’Arechi e, da Napoli, è in arrivo Maresca con i tecnici e un altro arbitro. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 17:30.