Serie B: Cosenza avanti 1-0 all’intervallo sulla Sampdoria. Vince anche il Sudtirol sulla Reggiana. I risultati parziali

Le partite di Serie B sono giunte all’intervallo e le emozioni non sono mancate, con alcuni risultati sorprendenti e sfide che restano in bilico.

Carrarese-Sassuolo 0-0

Al termine dei primi 45 minuti, il match tra Carrarese e Sassuolo rimane bloccato sullo 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere, con entrambe le formazioni che hanno cercato di mantenere il possesso senza, però, trovare la via del gol. La partita resta comunque aperta a ogni risultato.

Cosenza-Sampdoria 1-0

Il Cosenza è in vantaggio sulla Sampdoria grazie a un gol lampo di D’Orazio, che all’ottavo minuto ha sbloccato il risultato a favore dei calabresi. I blucerchiati hanno provato a reagire, ma non sono riusciti a trovare il pareggio nel corso del primo tempo.

Reggiana-Sudtirol 1-2

In una partita ricca di colpi di scena, il Sudtirol passa in vantaggio già al 7′ con Molina. La Reggiana avrebbe trovato il pareggio al 19′, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Il pari arriva poi al 31′ grazie a Portanova, ma il Sudtirol non si arrende e al 41′ Arrigoni riporta in vantaggio gli altoatesini, chiudendo la prima frazione sul 2-1 per gli ospiti.

Salernitana-Pisa 0-0

Inizio posticipato per problemi tecnici al VAR.