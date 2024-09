Mutti: «Classifica di B poco realistica. Il Palermo se la giocherà per il vertice»

L’ex allenatore del Palermo, Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni de “Il Corriere della Calabria” ha rilasciato le seguenti parole sulla B:

«Chi vincerà il campionato di Serie B? È ancora presto per dirlo, sono state giocate quattro partite e se guardiamo la classifica, appare tutto incredibile e poco realistico a livello di valori. Vedere la Sampdoria così in basso fa effetto, ha già cambiato l’allenatore, immaginabile all’inizio. Fin qui mi hanno sorpreso le neopromosse hanno idee, determinazione e sono organizzate tatticamente. Ma in generale è la solita B equilibrata. Aspetterei 7-8 partite per dare un giudizio più completo. È chiaro che Pisa, Spezia, Cremonese, Palermo, Catanzaro, Brescia e la stessa Sampdoria, probabilmente se la giocheranno per le posizioni di vertice. Dispiace per il Cosenza, soprattutto per la situazione precaria in cui si trova al momento».