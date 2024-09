Reggiana-Sudtirol, Valente: «Complimenti ai miei ragazzi. Esperienza di Ceppitelli dà una grande mano»

Federico Valente, allenatore del Sudtirol, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3 a 1 in casa della Reggiana. Di seguito le sue parole riportate su PianetaSerieB.it:

«I complimenti vanno fatti ai ragazzi che oggi hanno messo in campo molta energia e voglia di difendere. Importante è l’energia della squadra intera per ripartire in base a quello che fa l’avversario. In allenamento c’è un livello molto di lavoro, un’intensità che ci permette di lavorare sui nostri principi. Oggi stando in difensiva abbiamo potuto poi concludere. Non tutto è bene quando vinci e non tutto è male quando perdi. L’esperienza di Ceppitelli al centro dà una grande mano, Kofler è un difensore tosto che sanno anche giocare con la palla. Giorgini ci ha dato una mano sulla sinistra e ha fatto bene. La difesa non è solo il singolo o il gruppo da tre, c’è un insieme.

Quando perdi la prima volta ti viene qualche dubbio. Nella partita contro la Carrarese ci mancava qualcosina ma l’abbiamo ben analizzata. Bisogna essere lucidi in quello che si dice, perché se poi si va a fare casino o a mettere troppa energia negativa, non si riesce lavorare bene. Nella partita contro la Primavera tutti si sono impegnati. Io da fuori posso urlare e gridare quello che voglio ma tanto non mi sentono, sono i ragazzi che fanno e giocano. Sono molto contento, quelli che sono usciti hanno dato energia a quelli appena entrati. Sono contentissimo per il terzo gol, nato da un’azione di pressing e ripartenza dei nuovi entrati. Dati ha qualcosa alla caviglia, domani faremo i controlli».