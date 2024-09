Cosenza-Sampdoria, Alvini: «Vittoria significativa. Col Sassuolo va effettuato uno step in più»

Il tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria per 2 a 1 ai danni della Sampdoria. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da PianetaSerieB.it:

«Il merito di questa vittoria è della squadra. I ragazzi hanno fatto una buona partita e portato a casa il risultato. Il primo tempo è stato disputato su ottimi livelli, nel secondo sono uscite le qualità della Sampdoria. Noi lì abbiamo manifestato alcuni aspetti che dobbiamo migliorare. La vittoria è significativa e la partita ci lascia tanti spunti. Il gol che abbiamo preso è evitabile. Potevamo fare una lettura diversa. Ci abbiamo messo del nostro e in aspetti di quel tipo dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare la lettura di alcuni momenti. Lettura che siamo stati bravi a fare negli ultimi dieci minuti. Settimana prossima ci aspetta un’altra grande squadra, per fronteggiare il Sassuolo dobbiamo effettuare uno step in più.

Il nostro è un calcio di movimento, fluido. Per questo i centrocampisti devono essere bravi ad effettuare le due fasi. Oggi lo siamo stati. Vorrei che tutti nell’ambiente mantenessero equilibrio. Equilibrio che ci porterà ad affrontare bene anche le altre partite. Sankoh è un ragazzo Dalle grandi potenzialità. Ci stiamo lavorando per farlo crescere, perché ci darà tanto. E’ il percorso che conta. Concediamo troppo nei primi 7/8 minuti del secondo tempo, spetta a me e allo staff adesso porvi rimedio. Fumagalli è uscito per un problema fisico, attendiamo gli esami per capire di cosa si tratta».