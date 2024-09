Carrarese-Sassuolo, Grosso: «Risultato positivo ma ci sono i margini per fare meglio»

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa per commentare la vittoria per 2 a 0 ottenuta in casa della Carrarese. Di seguito le sue parole riprese da SassuoloNews.net:

«Quando vinci una gara di B vuol dire che sei stato dentro la gara. Ci sono margini per fare molto meglio. I ragazzi hanno fatto bene. Nel primo tempo abbiamo creato senza concretizzare ma abbiamo avuto le occasioni. Abbiamo subito un paio di volte su delle situazioni di facile lettura, lì dobbiamo crescere. Nella ripresa abbiamo continuato e penso che sia un risultato positivo. Venire qui, fuori casa, e portare 3 punti è sintomo di aver fatto una bella prestazione.

Mulattieri è stato bravo, come tutti, perché quando porti a casa l’intera posta in palio contro un avversario così difficile da affrontare vuol dire che sei stato al tuo livello, fermo restando che sappiamo che possiamo salire tanto e dobbiamo salire tanto. Samu ha fatto bene, ha attacco bene gli spazi e ha trovato il gol e anche un bellissimo assist perché poteva tirare ma ha servito un compagno, queste per me son le cose molto belle. È una situazione non facile. Lui è fortissimo e io ho grande fiducia in lui. Do sempre la modalità di sbagliare quando ci sono le modalità giuste e lui si sta allenando bene e sono convinto che tornerà a fare le cose che sa fare e a tratti lo ha fatto oggi. Contento della sua prestazione ma anche lui sa che avrebbe potuto far meglio alcune cose. Sono convinto che presto troveremo il vero Laurienté».