Serie B, la doppietta di Bonfanti lancia il Pisa: Salernitana sotto 2 a 1 all’intervallo

Si è appena concluso il primo tempo di Salernitana-Pisa, match della quinta giornata di Serie B iniziato alle 17:30 (con due ore e mezza di ritardo per via di problemi tecnici avuti con il Var). Le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1 a 2: i nerazzurri vanno subito in vantaggio grazie alla rete firmata da Nicholas Bonfanti, sull’assist dell’altro Bonfanti. I granata reagiscono e, dopo il miracolo di Semper sulla rovesciata di Verde, arriva il gol del pareggio firmato da Tongya. Dopo una buona occasione avuta con Tramoni, la formazione toscana viene salvata nuovamente dal suo portiere, aiutato col palo, sul tiro dell’attaccante campano. Al 46′ il Var interviene sul pestone di Verde sul piede di Beruatto, non avvistato dall’arbitro, e Nicholas Bonfanti realizza il 2 a 1 e la doppietta personale su calcio di rigore.

