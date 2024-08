Serie B: Sampdoria avanti 2-1 all’intervallo sulla Salernitana. Vincono anche Sassuolo, Carrarese e Reggiana. I risultati parziali

Terminano i primi tempi dei match in programma questa sera per la terza giornata di serie B.

Ecco i risultati:

Bari – Sassuolo 0-1: Il Sassuolo chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Thorstvedt al 19′. Una partita equilibrata, ma è stata la precisione del centrocampista norvegese a fare la differenza nella prima frazione di gioco.

Carrarese – Sudtirol 1-0: La Carrarese passa in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo con un gol di Schiavi al 45′. Una conclusione precisa che porta avanti i padroni di casa in una partita finora combattuta.

Cittadella – Pisa 1-1: Un match vivace con gol da entrambe le parti. Il Pisa apre le marcature con Arena al 9′, ma il Cittadella risponde al 25′ con Vita. Le due squadre continuano a battagliare in una gara apertissima.

Cremonese – Palermo 0-0: Partita senza reti ma con momenti di tensione. Al 26′ Majer sembra sbloccare il risultato per la Cremonese, ma l’arbitro annulla il gol per un fallo di mano in area di Ceccaroni. La prima metà si conclude quindi senza variazioni sul tabellino.

Frosinone – Modena 0-0: Primo tempo senza reti anche tra Frosinone e Modena, con le due squadre che non riescono a trovare la via del gol in una frazione di gioco tatticamente equilibrata.

Reggiana – Brescia 1-0: La Reggiana parte forte e trova il gol del vantaggio al 5′ con Maggio. Il Brescia prova a reagire ma non riesce a trovare il pareggio nei primi 45 minuti di gioco.

Salernitana – Sampdoria 1-2: La Salernitana passa in vantaggio dopo appena 1 minuto con Simy, ma la Sampdoria ribalta la situazione in pochi minuti grazie a Tutino al 4′ e Coda al 22′. Il primo tempo si chiude con i blucerchiati avanti.