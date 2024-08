Serie B: la Reggiana batte il Brescia. Pari in Frosinone-Modena. Pirotecnico 3-2 tra Salernitana e Sampdoria. Risultati finali e classifica aggiornata

La terza giornata di Serie B ha regalato spettacolo e colpi di scena su diversi campi. Ecco un riepilogo dei risultati finali e delle principali azioni dei match disputati:

Bari – Sassuolo 1-1: Un pareggio beffardo per il Sassuolo, che si era portato in vantaggio al 19′ grazie a un gol di Thorstvedt. Il Bari, però, non ha mai mollato e, dopo aver cercato il pareggio per tutta la partita, lo trova al 90+3′ con Lasagna, evitando così la sconfitta in extremis.

Carrarese – Sudtirol 2-0 Vittoria netta della Carrarese che supera il Sudtirol con un 2-0. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Schiavi al 45′, la squadra di casa raddoppia subito dopo l’inizio della ripresa con una rete di Finotto al 50′. Una prestazione solida che consegna i tre punti alla Carrarese.

Cittadella – Pisa 1-1 Il Cittadella e il Pisa si dividono la posta in palio in un match equilibrato. Il Pisa aveva aperto le marcature al 9′ con Arena, ma il Cittadella ha risposto al 25′ con Vita. Nonostante le occasioni da entrambe le parti, la partita si conclude in parità.

Cremonese – Palermo 0-1 Il Palermo espugna Cremona grazie a un gol di Insigne al 76′, appena entrato dalla panchina. La Cremonese aveva trovato il gol del vantaggio al 26′ con Majer, ma l’arbitro aveva annullato la rete per un fallo di mano di Ceccaroni. Il Palermo sfrutta al meglio le sue occasioni e porta a casa una vittoria importante.

Frosinone – Modena 1-1 Una partita combattuta tra Frosinone e Modena, che termina 1-1. Di Stefano aveva portato in vantaggio i padroni di casa al 59′, ma il Modena ha trovato il gol del pareggio in extremis con Defrel al 90+3′, conquistando un punto prezioso in trasferta.

Reggiana – Brescia 2-0: La Reggiana ottiene una vittoria convincente contro il Brescia. Maggio ha aperto le marcature al 5′, e Portanova ha sigillato la vittoria all’86’. Un successo che dà fiducia alla squadra di casa e permette di scalare la classifica.

Salernitana – Sampdoria 3-2 Match spettacolare a Salerno, dove la Salernitana ha avuto la meglio sulla Sampdoria con un 3-2 finale. La squadra di casa è passata in vantaggio già al 1′ con Simy, ma la Sampdoria ha risposto prontamente con Tutino al 4′ e Coda al 22′. Nel secondo tempo, Valencia ha ristabilito la parità al 60′ e Braaf ha segnato il gol decisivo all’85′, regalando la vittoria ai padroni di casa.

Ecco la classifica:

1. Reggiana 7

2. Salernitana 6

3. Südtirol 6

4. Pisa 5

5. Sassuolo 5

6. Juve Stabia 4

7. Mantova 4

8. Spezia 4

9. Modena 4

10. Cittadella 4

11. Cesena 3

12. Carrarese 3

13. Palermo 3

14. Cosenza 3

15. Cremonese 3

16. Brescia 2

17. Catanzaro 2

18. Frosinone 2

19. Sampdoria 1

20. Bari 1