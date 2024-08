Cremonese-Palermo 0-1: le pagelle del match

Il Palermo mette al tappeto, a domicilio, la Cremonese e nella terza giornata di campionato trova la prima vittoria stagionale. A regalare i tre punti ai rosanero è Insigne con il gol siglato al 76′ dopo un perfetto assist di Di Francesco. Di seguito le pagelle di Ilovepalermocalcio:

DESPLANCHES 6,5: Alla terza giornata tiene la porta inviolata ed è una grande iniezione di fiducia. Zanimacchia ci prova con una botta potete da fuori ma centrale, lui risponde presente. Mayer sigla un gran gol, poi annullato, lui era coperto da diversi calciatori ma arriva in ritardo sulla sfera. Si supera su un tiro a giro di Sernicola. Nel finale rimedia su Barbieri mettendo il corpo.

PIEROZZI 5,5: Dopo aver giocato sulla fascia sinistra oggi torna in quella destra, dove si trova meglio. Deve contenerne le sgroppate di Sernicola, cosa mai semplice e spesso va in sofferenza. Non supera mai la propria metà campo.

Dal 58′ DIAKITÈ 6: Gli riesce meglio la fase di contenimento e in qualche occasione arriva anche sul fondo e dopo il suo ingresso il Palermo è molto più pericoloso.

CECCARONI 5,5: Prima presenza stagionale è ancora macchinoso, deve affinare la conoscenza con il compagno di reparto con il quale soffrono spesso la presenza di Tsadjout. Esce nei minuti finali perché ammonito.

Dall’84’ BANIYA SV: Debutto assoluto in maglia rosanero. Dimostra buona fisicità.

NIKOLAOU 5,5: Lascia spazio, troppo, a Tsadjout nel primo tempo che ci prova con un colpo di testa che va alto.

LUND 5: Non arriva mai sul fondo, deve solo pensare alla fase di copertura su Zanimacchia.

BLIN 5: Non è perfetto in nessuna delle due fasi. Non riesce a costruire gioco, non riesce ad essere incisivo in fase di interdizione.

GOMES 5,5: Si rende pericoloso al 64′ con un destro da dentro l’area che Fulignati respinge in angolo. Non crea una vera trama di gioco.

RANOCCHIA 5: Un calciatore totalmente involuto rispetto a quello visto nel prime giornate di gennaio. Dovrebbe alzare il tasso tecnico, non riesce nemmeno una volta a rendersi pericoloso.

Dal 58′ VERRE 5,5: Spizza il pallone sul lancio lungo di Desplanches che permette al Palermo di ripartire velocemente e sbloccare il match.

DI MARIANO 5: L’uomo non lo salta mai e non crea mai superiorità numerica in fase offensiva.

Dal 70′ INSIGNE 6,5: Il primo gol in campionato del Palermo è suo. Dopo 6′ deve solo spingere dentro un passaggio al bacio di Di Francesco.

HENRY 5,5: Prezioso perché conquista numerosi falli permettendo alla squadra di respirare, ma non ha mai modo di calciare verso la porta avversaria.

Dal 70′ BRUNORI 5,5: Perfetto il passaggio per Di Francesco che poi mette per Insigne e sbloccare. Ci prova con un tiro a giro da fuori, ma che ha poche pretese.

DI FRANCESCO 6: La prima vera occasione del Palermo è sua, ci prova con un tiro a giro da fuori al 25′ che si spegne sul fondo. Ad inizio ripresa rimedia un giallo e si arrabbia. Perfetto l’assist per Insigne che spinge la palla dentro e sblocca il match.

DIONISI 6: Quattro cambi rispetto alla squadra vista contro il Pisa, in campo Ceccaroni, Gomes, Di Mariano ed Henry. La vittoria di oggi non deve illudere perché le difficoltà sono veramente tante e se vuole lottare per la promozione deve rimediare in fretta, già a partire da domenica contro il Cosenza che sarà ospite al Barbera.