L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha intervistato l’ex rosa Rino Foschi che si è espresso in merito alle panchine di B.

Foschi, con la sosta in vista, tutti gli allenatori in difficolta rischiano di più? «Il campionato fermo può accelerare le dinamiche, lì dove ci sono già dubbi sull’allenatore. Ma occhio all’insegnamento dello scorso campionato: sono pochi i cambi che hanno funzionato. Chiedere tutto e subito? Dipende dagli obiettivi e dagli investimenti. Però va detto che il calcio è cambiato, ci sono proprietà straniere che fanno mercato seguendo canali diversi rispetto a prima, quando la squadra si costruiva secondo le direttive di d.s. e allenatore. Il lavoro dei tecnici è più complicato. Cambiamenti? Decidono sempre i presidenti. La mia esperienza dice però che si vince di più, specie in Serie B, rimanendo con lo stesso allenatore dall’inizio alla fine».