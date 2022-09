L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Eugenio Corini a caccia di conferme a Frosinone.

Prova dl continuità. ma anche dl maturità. Dopo la vittoria sul Genoa. Il confronto con il Frosinone misurerà i progressi e. perché no, anche le ambizioni del Palermo che sta cambiando pelle e forma. Il successo sui rossoblù dopo due sconfitte consecutive ha rinfrancato un gruppo in costruzione e la tappa laziale servirà a fornire ulteriori risposte nel processo di crescita. Perché è quello che si aspetta Corini: «È una partita importante. C’è stata la reazione col Genoa ed era fondamentale approcciarsi in una determinata maniera. Ho detto ai giocatori che abbiamo tracciato una linea ed è quella che ci deve accompagnare, abbiamo tanti miglioramenti da fare, ma quel tipo di cattiveria agonistica ha fatto la differenza. Ho fatto riconoscere loro anche al video quelle situazioni che ti portano a vincere e la base su cui continuare il percorso».