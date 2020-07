Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, dopo la vittoria con la Juve Stabia sono arrivate due sconfitte e un pareggio per il Pescara, con gli abruzzesi che stanno precipitando in classifica. Per tale motivo, il patron del Delfino ha deciso di esonerare il tecnico Nicola Legrottaglie. Al suo posto la decisione sarebbe ricaduta su Andrea Sottil.