«De Rose piace a Modena e Palermo? Si tratta di un calciatore importante, che ha dato tanto alla causa. Prima di capire se potrà nascere o meno una trattativa, dobbiamo avere le idee chiare e confrontarci coi diretti interessati, per capire quale sarà il futuro. Come si gestisce un calciomercato così atipico? Con la serenità, con la consapevolezza che non devi farti prendere dall’ansia nel prendere decisioni affrettate». Intervenuto ai microfoni della “Gazzetta del Sud”, queste le parole del ds Massimo Taibi sulle voci di un possibile interesse dei rosanero per il capitano dei calabresi, Francesco De Rose.

Taibi conclude: «Calciatori in uscita? Ho già parlato con alcuni procuratori, soprattutto in merito a chi ha giocato poco. Poi ci sono i calciatori riguardo i quali stiamo riflettendo. Non chiedetemi nomi, sarebbe irrispettoso. Ripeto, se in B non ci fosse una lista over così rigida avremmo tenuto almeno 20 calciatori. A livello umano sarà doloroso, ma un bravo direttore a volte deve avere la forza di non farsi prendere dal sentimento, mettendo sempre al primo posto l’interesse del club».