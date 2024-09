Serie B: il Cosenza pareggia sul finale, a Bari termina 1-1. Nessun gol in Carraese-Reggiana e Sassuolo-Spezia. Risultati finali e classifica aggiornata

Termina 7^ giornata del campionato di serie B giocata oggi alle ore 15.

Il Bari ha quasi assaporato il gusto della vittoria prima di essere raggiunto dal Cosenza, mentre Carraese e Reggiana hanno terminato il loro incontro senza reti, così come Sassuolo e Spezia.

Il match tra Bari e Cosenza ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti. I padroni di casa hanno preso il comando della partita al 39′ grazie a un gol di Pucino, che ha sapientemente trasformato un’opportunità in area di rigore. Il Bari ha mantenuto il vantaggio per gran parte del match, controllando il gioco e difendendo con ordine. Tuttavia, al 87′, un fallo in area ha permesso a Fumagalli di pareggiare i conti dal dischetto, portando il risultato finale sull’1-1. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai galletti, i quali avevano la vittoria a portata di mano.

Nel frattempo, il match tra Carraese e Reggiana è stato un confronto tattico serrato, con entrambe le squadre che hanno mostrato solidità difensiva ma scarsa incisività offensiva, concludendo la partita sullo 0-0. Anche Sassuolo e Spezia hanno avuto un’esibizione simile, in cui le occasioni da gol sono state poche e non sono state sfruttate, lasciando il punteggio invariato fino al fischio finale.

Ecco i risultati finali e la classifica aggiornata:

Bari-Cosenza 1-1

Carraese-Reggiana 0-0

Sassuolo-Spezia 0-0

LA CLASSIFICA

Pisa – 16

Spezia – 13

Sassuolo – 12

Cremonese – 10

Mantova – 10

Bari – 9

Brescia – 9

Südtirol – 9

Reggiana – 9

Modena – 8

Cesena – 8

Palermo – 8

Juve Stabia – 8

Salernitana – 7

Cittadella – 7

Catanzaro – 6

Frosinone – 6

Cosenza – 5

Sampdoria – 5

Carraese – 4