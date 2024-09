Cesena-Mantova, Mignani: «Siamo in un momento in cui è ancora difficile stabilire dei valori»

Michele Mignani, tecnico del Cesena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match della settima giornata di Serie B contro il Mantova. Di seguito le sue parole riprese da TuttoCesena.it:

«L’anno scorso il Mantova ha fatto un capolavoro ed è riuscito a mantenere quell’identità. Li conosciamo e sappiamo che dovremo avere grande pazienza oltre ad essere pronti a vincere i duelli, siccome ci porteranno ad averne tanti. Avevo la certezza che saremmo andati a Pisa per fare la partita e sono felice che il lavoro stia coinvolgendo tutti, anche chi ha giocato meno. Siamo in un momento in cui è ancora difficile stabilire dei valori e non voglio fare nomi di una squadra specifica. Certamente se ne dovessi fare uno direi il Mantova che, da neopromossa, ha un’identità chiara. Antonucci? È un ragazzo che non ha limiti: può lavorare in tante zone di campo e ha qualità, poi a volte le decisioni vengono prese anche in base all’equilibrio di squadra ma rimane uno che può essere un grande valore aggiunto».