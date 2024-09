Juve Stabia-Pisa, Inzaghi: «Abbiamo una grande classifica e vogliamo continuare così»

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha tenuto una conferenza stampa energica alla vigilia del match contro la Juve Stabia, condividendo il suo ottimismo e la sua fiducia nella squadra. Le sue parole, riportate da CalcioPisa.it, riflettono una squadra in forma e pronta a confrontarsi con nuove sfide.

Condizioni della squadra: «Abbiamo una grande classifica in campionato e vogliamo continuare. La squadra è pronta per una partita su un terreno (sintentico, ndr), diverso per noi». ha affermato Inzaghi, sottolineando la prontezza del team per il prossimo incontro su un campo sintetico, una novità per loro.

Aspettative per la partita: «Mi aspetto una reazione forte da parte dei miei giocatori. La partita sarà impegnativa, ma siamo pronti a giocarla con lo spirito giusto», ha continuato Inzaghi, evidenziando il desiderio di costruire su recenti vittorie per mantenere la continuità nel campionato.

Sulla difesa e miglioramenti: Inzaghi ha lodato il reparto difensivo, nonostante alcuni gol subiti: «Abbiamo preso gol in situazioni sfortunate, la difesa sta comunque lavorando bene». Ha inoltre evidenziato un episodio specifico contro il Brescia da non ripetere, riferendosi a un errore su calcio di punizione.

Assenze per infortunio: «Mlakar e Tramoni saranno assenti, ma abbiamo una rosa ampia e siamo in grado di gestire queste situazioni», ha dichiarato, mostrando fiducia nella profondità della squadra.

Sul possibile cambio di modulo: Inzaghi ha escluso variazioni tattiche per il momento: «No, dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo».

Rapporto con i tifosi: Concludendo, Inzaghi ha espresso apprezzamento per il sostegno dei fan: «Sono felice per i giocatori; l’affetto e l’entusiasmo dei nostri tifosi sono meritati. Come abbiamo fatto a Salerno, speriamo di offrire una bella prestazione anche in trasferta».