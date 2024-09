Bari-Cosenza, Alvini: «Complimenti alla squadra per la gara sporca, sono soddisfatto»

Dopo il pareggio contro il Bari il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Penso che al termine del match il risultato sia stato giusto. Va dato merito alla squadra di esser rimasta in partita, perchè nonostante la superiorità numerica non era semplice. Contento di aver conquistato un punto contro una squadra forte. La partita che volevamo fare era questa. Oggi secondo me contro questo Bari abbiamo fatto una prestazione straordinaria da un punto di vista dell’equilibrio tattico. Non è stata una bella partita, è stata una gara sporca ma volevamo questo e per questo mi complimento con la squadra. Sono soddisfatto».

«Per il primo tempo da un punto di vista dell’equilibrio è stato ottimo, non abbiamo dato mai campo al Bari e siamo stati sempre presenti. Era una partita difficile perchè il Bari è una squadra difficile da leggere. Siamo stai bravi in fase di pressione a bloccare tutte le linee di passaggio del Bari. Dopo l’espulsione ho chiesto alla squadra di non avere fretta ma di far circolare palla con qualità, mentre spesso siamo andati sul lungo facilitando la vita a Vicari. Questo non mi è piaciuto, avremmo dovuto sfruttare gli uomini offensivi che avevamo giocando diversamente».